Mediaset - Addio Conte solo con dimissioni: l'Inter non lo esonererà altrimenti pagherebbe 44mln

La staffetta è (quasi) servita. Oggi come sei anni fa, allora alla Juve e adesso all'Inter: via Conte arriva Allegri, scrive sul suo sito Sportmediaset raccontando che è solo questione di tempo ed all'inizio della prossima settimana sarà tutto chiaro: "Storie diverse, epilogo identico. Non cambia perché l'uomo Conte è questo, e in fondo non molto diversi sono stati i suoi divorzi dalla Nazionale e dal Chelsea, se non nei modi certo nella sostanza. Il dopo Siviglia lascia pochi margini di dubbio: nella serata in cui l'Inter ha perso l'Europa League lo strappo di Conte ha assunto dimensioni difficilmente ricucibili. Conte ha parlato di divergenze di vedute, di troppi problemi non risolti, di situazioni spiacevoli, senza specificare tuttavia se la discrepanza progettuale tra sè e la società attenga al mercato o all'organizzazione (in senso lato) del club. Oppure a entrambe. Ha persino parlato di questioni familiari. Troppe cose, insomma. Troppo su cui confrontarsi. E su tutto, poi, l'impressione di una stanchezza, fisica e mentale, logorante. Addio, dunque. Il punto, però, è come.

Percepisce 12 milioni netti a stagione ed è legato al club da altri due anni di contratto: per Suning, tradotto, una spesa complessiva di 44 milioni. Steven Zhang non ha di certo alcuna intenzione di sobbarcarsi questo onere sino al 2023: ecco perché la proprietà non pensa e non contempla l'ipotesi dell'esonero. Escludendo al momento un contenzioso legale (non a caso Conte ha ripetuto più volte che se separazione sarà, questa avverrà "senza rancore", mettendo in un certo senso le mani avanti), se il tecnico vorrà lasciare dovrà farlo di sua iniziativa, presentando le sue dimissioni, cosa per altro già fatta in passato con la Juve".