Mediaset, Bargiggia: "ADL vuole Gasperini, ma se Ancelotti salta subito occhio a Spalletti"

Il momento del Napoli è a dir poco negativo, eppure ad oggi non paiono esserci sentori di un addio di Carlo Ancelotti, almeno non subito. Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset, si porta avanti e su Twitter scrive così sulla situazione allenatore (e non solo) in casa azzurri: "De Laurentiis vorrebbe ingaggiare Gasperini per la prossima stagione, cedere i ribelli e ridurre sensibilmente il monte ingaggi. Una rivoluzione mascherata per risparmiare soldi e non farsi criticare dai tifosi. Se salta subito Ancelotti occhio a Spalletti".

