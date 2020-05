Mediaset - Boga, il Chelsea non lo riscatta: sull'esterno piomba una big italiana

Uno dei calciatori più ambiti della nostra Serie A è sicuramente Jeremie Boga. L'esterno del Sassuolo, di proprietà del Chelsea, è finito nel mirino di tanti club tra cui anche il Napoli.

IL MILAN - Alla lunga lista di corteggiatori, secondo quanto riferito dal sito di Sport Mediaset, si sarebbe aggiunto anche il Milan. Il Chelsea non sembra interessato alla possibilità di versare i 16 milioni previsti per il riscatto del francese con i rossoneri che avrebbero fatto i primi sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione