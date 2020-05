Mediaset - C'è già il sì di Osimhen! Ma il Lille spara altissimo: il prezzo

Il Napoli ha individuato in Victor Osimhen, 21enne attaccante del Lille, il sostituto di Arek Milik che ha manifestato l'intenzione di cambiare aria. Giuntoli avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore, ma ora c'è da trattare con il club francese che chiede non meno di 55 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Lo riporta Sportmediaset.