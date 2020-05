Mediaset - Callejon via, due nomi per sostituirlo: spunta una pista 'italiana'

Se Mertens rinnoverà, Callejon andrà via. Scadenza di contratto per lo spagnolo che saluterà a fine stagione. Il Napoli pensa a due calciatori per sostituirlo: uno è Everton del Gremio, l'altro è Boga del Sassuolo. Il club emiliano lo sta riscattando dal Chelsea e lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro ma sul calciatore ci sono diversi club, una lunga fila di estimatori. Lo riporta Sportmediaset.