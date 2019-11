Mediaset - Epurazione dopo Salisburgo: via Allan, Insigne e Koulibaly ma prezzi sono scesi

Il portale Sportmediaset analizza le prossime cessioni in casa Napoli dopo la rivolta dei giorni scorsi. Allan vuole andare via, ma difficilmente qualcuno si avvicinerà ai 90 milioni di euro offerti in passato dal Psg. Valore dimezzato per il centrocampista brasiliano. Discorsi simile anche per Insigne e Koulibaly: due simboli che ora sono finiti sul mercato per via dei contrasti con il presidente e anche con la piazza. Via anche Ghoulam e Hysaj. Una vera e propria epurazione e De Laurentiis è pronto a investire per un nuovo progetto tecnico.