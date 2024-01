Mediaset, Balzarini: “Zielinski-Juve? Rumors attendibili, Giuntoli tiene d’occhio la situazione"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianni Balzarini, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Conte in tribuna a Torino? Non c’è nessun nesso col Napoli, lui vive lì ed è andato a seguire Torino-Napoli. Lui sa bene che la sua presenza in qualsiasi stadio viene collegata ad una panchina. Lui ha un dna juventino, prima ancora che andasse a giocare alla Juventus. Lui ama le sfide, ha vinto gli scudetti con la Juve dopo tanti anni che la Juve non vinceva. Lui ha vinto diverse sfide, ora alla Juve manca la Champions ed una delle sue sfide in carriera può essere questa. Il problema per Conte è l’ingaggio dopo essersi fatto la bocca buona in Inghilterra.

Zielinski? Giuntoli ci sta pensando, ma non so se ci sia una trattativa. Io ho interpellato Zielinski dopo Juve-Napoli e lui ha negato tutto e ci sta, però sono rumors attendibili”.