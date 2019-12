Mediaset - Ibra attende il Napoli, ma dipenderà da due situazioni: i dettagli

Zlatan Ibrahimovic aspetta di capire se l'era Gattuso a Napoli può creare i presupposti per un suo approdo sotto il Vesuvio, scrive sul suo sito la redazione sportiva di Mediaset, sottolineando che De Laurentiis accarezza il grande colpo e lo stesso Zlatan ha una grande motivazione: diventare l'uomo che dopo Maradona potrebbe riportare lo scudetto a Napoli. Bisogna fare i conti però anche con la realtà: Ibra costa quasi 10mln di euro e va autofinanziato ed a gennaio le uniche risorse potrebbe essere le cessioni di Callejon e Mertens, ma probabilmente aspetteranno l'estate per decidere da soli, da svincolati, il proprio futuro.

Per questo la soluzione Milan resta la più concreta per Zlatan che però vuole 18 mesi e non 6 più la prossima stagione più un rinnovo vincolato al raggiungimento del quarto posto che sembra molto lontano per i rossoneri.