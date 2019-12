Mediaset - Ibra, Milan e Napoli si defilano: per lo svedese spunta l'Everton

Zlatan Ibrahimovic, quando sembrava ormai pronto a tornare in Italia, potrebbe clamorosamente cambiare rotta. Lo stesso giocatore aveva ammesso che sarebbe rientrato nel Belpaese, eppure le cose sembra stiano cambiando in queste ore. Il Napoli, attraverso le parole di De Laurentiis, pare abbia accantonato l'operazione, così come il Milan. Ed allora la soluzione terza potrebbe essere... Carlo Ancelotti! Ne ha parlato anche il portale Sportmediaset, che accosta lo svedese all'Everton, squadra che sta per chiudere proprio con l'allenatore italiano: "A rilanciare i ‘rumors' di un presunto contatto già avvenuto tra la dirigenza dei ‘Toffees' e Mino Raiola, è arrivato anche l'articolo delle scorse ore del Daily Star, che ha parlato di un'offerta simile a quella del Milan (6 mesi più opzione per la prossima stagione) e dell'influenza di Ancelotti sulla decisione dell'attaccante, che avrebbe aperto all'ipotesi di ricongiungersi con il suo vecchio allenatore ai tempi del Psg".