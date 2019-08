Mediaset - Icardi verso l'addio? Inter riunita a cena per il 'benvenuto' ai nuovi, ma manca l'argentino

Momento caldo in casa Inter, con i tanti acquisti messi in atto in questa sessione di calciomercato. ll portale sportmedaset.it racconta di una cena tra i giocatori nerazzurri, senza però Mauro Icardi: "Uniti e sorridenti, tutti insieme. Ad eccezione di Mauro Icardi, non presente alla cena di squadra dell'Inter avvenuta giovedì sera. A tre giorni dalla trasferta di Cagliari e nella settimana in cui chiude il mercato, i nerazzurri si sono ritrovati in un ristorante di Milano ed è stata l'occasione per dare il "benvenuto" ai nuovi acquisti con l'ormai tradizionale canto davanti a tutti i compagni. Nelle immagini pubblicate da Candreva nelle storie sui Instagram si vedono i vari Lukaku, Barella, Sensi, Bastoni, Lazaro e Dimarco presentarsi alla squadra con delle performance canore di sicuro molto divertenti. Un clima sereno e divertente, dove spicca l'assenza dell'ex capitano...".