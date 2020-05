Mediaset - Il Gremio spinge per cedere Everton, ma il Napoli frena per la casella da extra comunitario

Everton, 24enne esterno d'attacco del Gremio, piace davvero al Napoli, ma la trattativa non è ai dettagli come raccontano in Brasile. Per Sportmediaset il giornalista Paolo Bargiggia ha spiegato che il Napoli apprezza il giocatore, Giuntoli ne ha anche parlato con uno dei suoi agenti che detiene parte del cartellino, ma la verità è che è il Gremio a spingere per la cessione perché ha bisogno di vendere. Il Napoli, che segue anche Boga, vuole aspettare perché vorrebbe tenere libera una casella da extracomunitario per Azmoun.