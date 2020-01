Mediaset - Il Milan ha proposto Piatek, Gattuso ha bocciato l'operazione

In periodo di mercato sono tanti le voci, le indiscrezioni, le trattative che vedono protagoniste squadre e giocatori. In casa Napoli si è parlato in estate della ricerca di un attaccante, con i vari Icardi e Pèpè accostati fortemente al club partenopeo, anche se poi non se n'è fatto più nulla. Nelle ultime ore un altro bomber, che non vive un momento particolarmente brillante, è stato nuovamente accostato al Napoli: secondo quanto riportato da Dario Donato, giornalista di Mediaset, il Milan avrebbe proposto al Napoli Krzysztof Piątek (24): il tecnico Gattuso, però, pare non gradisca il profilo del centravanti polacco.

