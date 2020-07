Mediaset - Il Napoli ha chiuso col Lille per Osimhen! Settimana prossima decisiva

Giorni decisivi nell'avvicinamento tra il Napoli e Osimehn. Il club azzurro ha praticamente gia' chiuso l'accordo con il Lilla e sta intensificando i rapporti con il nuovo team di agenti dell'attaccante nigeriano. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha un appuntamento gia' fissato per la prossima settimana con il manager William D'Avila per trattare il contratto e l'ingaggio. Osimhen e' l'obiettivo principale del mercato degli azzurri per sostituire Arek Milik in uscita dal club. Lo riporta Sportmediaset.