Mediaset - Il Napoli non molla James, ma sono pronti tre piani B

Il Napoli non molla la pista James Rodriguez, come riferito da Mediaset, ma vara anche qualche piano B. Il nome più in vista è quello di Nabil Fekir, ma l'interesse azzurro non ha fatto altro che provocare il rilancio del Betis, fino a 25 milioni più bonus. Su Nicolas Pépé, altro obiettivo, sono in vantaggio le big d'Europa, il Manchester United su tutto. Per Malcom del Barcellona, invece, è stato fatto soltanto un sondaggio, senza andare più a fondo.