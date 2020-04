Mediaset - L'Inter offre Vecino per Allan: secca la risposta del Napoli

MULTIMEDIA VIDEO - VERNA: "FELTRI NON È PIÙ LUCIDO, MA GIORDANO DOVEVA DISSOCIARSI E NON RIDERE" Carlo Verna, presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti italiani, ha parlato a Kiss Kiss Napoli per commentare le parole di Feltri Carlo Verna, presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti italiani, ha parlato a Kiss Kiss Napoli per commentare le parole di Feltri