Mediaset - La Juve fa sul serio per Milik: è in linea coi parametri societari

Continuano ad essere tanti i rumors di mercato attorno ad Arek Milik: il calciatore non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli e su di lui sembra esserci il forte interesse della Juventus. I bianconeri vogliono trovare un nuovo attaccante per sostituire Higuain e, come riferisce la redazione di SportMediaset, il polacco sembra essere finito sul taccuino dei dirigenti juventini.

MILIK PIU' DI ICARDI - Per età e ingaggio Milik sembra aver staccato anche l'altro nome in agenda della Juventus: Mauro Icardi. L'argentino è sempre stato accostato alla squadra bianconera, ma i parametri societari non permettono la portata di tale operazione