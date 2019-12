Mediaset - Lobotka prima scelta del Napoli: pronta l'offerta al Celta Vigo

Si avvicina il mercato di gennaio e il Napoli punta sempre più forte su Lobotka per dare ordine al suo centrocampo. E' proprio il centrocampista slovacco del Celta Vigo - secondo quanto riferisce la redazione di Sport Mediaset - in questo momento la prima scelta del club azzurro cercando di chiudere subito per metterlo a disposizione di Gattuso quanto prima.

LOBOTKA HA GIA' ACCETTATO - Venticinque anni, centrocampista centrale del 2017 al Celta Vigo, in Spagna, Lobotka avrebbe già accettato l'idea del trasferimento al Napoli che ora lancerà la sua offerta al club spagnolo, mettendo sul piatto circa 20 milioni bonus compresi. Il Celta vorrebbe 25 milioni per lo slovacco, ma la trattativa si può portare avanti per il centrocampista cresciuto nelle giovanili dell'Ajax e pedina della mediana della sua nazionale.