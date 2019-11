Mediaset - Mertens-Napoli, non c'è accordo per il rinnovo: con l'Inter solo qualche contatto

Tra Dries Mertens e l'Inter per ora ci sarebbe solo qualche contatto,stando a quanto riferito dalla redazione di Mediaset nel corso di 'Studio Sport'. Salvo sorprese le strade del belga e del Napoli si separeranno perché non c'è accordo sul rinnovo e qui entrerebbe in gioco il club nerazzurro, a caccia di rinforzi su richiesta di Conte. De Laurentiis, però, potrebbe anche decidere di non liberarlo a gennaio.