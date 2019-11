Mediaset - Milan, Raiola si prende Suso e porta Ibrahimovic: Napoli distante dallo svedese

Ibra al Milan? C'è Mino Raiola a dirigere le operazioni. L'ultima mossa del potente procuratore di Ibra suona infatti come un chiaro indizio: anche Suso, dopo Donnarumma e Romagnoli, è finito infatti nella sua scuderia, incrementando il suo legame con il mondo milanista e il club rossonero. Secondo la redazione di Sportmediaset, possiamo dire che in un gioco a tre il 60% va così tutto a favore del Milan con Napoli e Bologna a dividersi equamente il restante 40%. Per Zlatan servono subito almeno 8 mln da spalmare su 18 mesi (un anno e mezzo di contratto) anche se la carta d'identità consiglia al Milan maggior cautela.