Mediaset - Milik, rinnovo in stand-by: punta i piedi per ingaggio e clausola

Tra le tante questioni contrattuali in ballo in casa Napoli c'è anche quella legata al rinnovo di Arkadiusz Milik, il cui accordo scadrà a giugno 2021. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l'attaccante polacco avrebbe puntato i piedi a causa dell'ingaggio e di una clausola che non vorrebbe. Al momento - si legge - è tutto fermo e, se così si dovesse restare, non è da escludere un addio dell'ex Ajax la prossima estate.