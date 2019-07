Mediaset - Napoli-Icardi, pronto un maxi-ingaggio: con l'Inter ballano 10mln

Mauro Icardi apre al Napoli. E' questa la notizia di giornata - raccontata anche da Mediaset - secondo cui anche Wanda Nara gradirebbe il trasferimento alle pendici del Vesuvio. Questo perché la Juventus, meta maggiormente gradita ad entrambi, non sta dando segnali incoraggianti. La situazione è in fase di stallo, in quanto la società bianconera starebbe aspettando che el richieste dell'Inter dal punto di vista economico si abbassino. E questo per ora non è accaduto.

CIFRE - Ecco allora l'inserimento concreto del Napoli. La sensazione è che Icardi stia pensando concretamente ad un passaggio al Napoli per rilanciarsi definitivamente in Serie A dopo la stagione non esaltante che terminerà con l'addio all'Inter. Aurelio De Laurentiis - riferiscono i colleghi - avrebbe già pronto un ingaggio da 7,5 milioni a stagione più bonus. Resta da convincere ora l'Inter, che chiede 60 milioni, mentre il Napoli non vorrebbe spingersi oltre i 50. Trovare un'intesa non è impossibile.