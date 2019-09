Mediaset - Napoli su Tonali, ma il Brescia spara altissimo: il 2000 è seguito da mezza Europa

Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, prossimo avversario del Napoli, piace tanto alla società azzurra. Ma non solo. Ne parla Sportmediaset, che scrive: "In estate Cellino ha resistito a tutte le offerte, con un obiettivo preciso: vendere Tonali alla fine di questa stagione per 50 milioni. Inter e Juventus sono avvisate, ma in Italia da tempo si è aggiunto alla lista anche il Napoli. Dall’estero sono stati segnalati poi osservatori costantemente accreditati al Rigamonti e inviati da Manchester United, Borussia Dortmund, Ajax e Paris Saint Germain".