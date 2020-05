Mediaset - Nuova pista per Koulibaly: ADL fissa il prezzo e spera di scatenare un'asta

Cento milioni di euro è la valutazione fatta dal Napoli per la cessione di Kalidou Koulibaly. Sul difensore senegalese ci sono diversi club inglesi, l'ultimo è il Newcastle con la nuova proprietà che ha voglia di forti investimenti per rafforzare la squadra. De Laurentiis - spiega Sportmediaset - vorrebbe scatenare un'asta in Inghilterra sapendo che sul difensore c'è forte anche il Liverpool di Klopp.