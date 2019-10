Mediaset - Rinnovi Mertens e Callejon, attenzione a Benitez: ingaggi folli per portarli in Cina

Rinnovi di contratto non semplici per Dries Mertens e Josè Callejon. Anche il portale di Sportmediaset focalizza la sua attenzione sul futuro degli attaccanti con il contratti in scadenza nel giugno 2020: "Callejon chiede un nuovo contratto biennale sempre a 3 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe ridurgli lo stipendio di 1 milione. Stesso discorso per Mertens, con riduzione da 4 a 2,5 milioni. Per ora nessuna risposta positiva da parte dei due giocatori, anche perché all'orizzonte ci sono le sirene cinesi del Dalian Yifang di Rafa Benitez, pronto a ricoprirli d'oro con ingaggi da 10 milioni a stagione".