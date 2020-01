Mediaset - Rodriguez, Giuntoli non vuole vincoli per un eventuale altro arrivo a giugno

Il Napoli continua a essere alla ricerca di un terzino sinistro. Secondo quanto rivelato dal giornalista Mediaset Paolo Bargiggia ci sarebbero lavori in corso per Ricardo Rodriguez. Il Napoli vuole un prestito poco oneroso senza obbligo di riscatto, neanche legato alle presenze. Questo perché il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli vuole sentirsi libero, senza vincoli, di trovare un nuovo laterale in vista di giugno se lo svizzero non dovesse convincere.