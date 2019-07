Mediaset - Roma s'inserisce tra Napoli e Juve per Icardi: offerta cash più Dzeko, i dettagli

Tra i due litiganti, il terzo gode? Tra Napoli e Juventus infatti per Mauro Icardi potrebbe inserirsi a sorpresa la Roma che ha una carta da giocarsi molto importante: Edin Dzeko. Come spiega Sportmediaset infatti mentre Juventus e Inter si stanno continuando a fare la guerra e il Napoli è impegnato su altri fronti, proprio i giallorossi potrebbero inserirsi.



OFFERTA - I capitolini sarebbero intenzionati a intavolare una vera e propria trattativa offrendo 30 milioni di euro più il cartellino di Edin Dzeko, attaccante valutato 20 milioni e che l'Inter sta cercando di acquistare da diverse settimane ormai. Per Icardi, invece, sarebbe pronto un contratto da 5 milioni di euro l'anno.