Mediaset - Spunta Zaha dopo le difficoltà: James in salita e Icardi vuole la Juve

Difficoltà sul mercato per il Napoli: James al momento resta al Real Madrid, Pépé è andato all'Arsenal e, come se non bastasse, Mauro Icardi, altro obiettivo degli azzurri, continua non prendere neanche in considerazioni destinazioni che non siano la Juventus o l’Inter. Allora ecco che dalle parti di Fuorigrotta è nata un'idea a sorpresa: Wilfried Zaha, attaccante ivoriano del Crystal Palace. Lo riporta il portale Sportmediaset.