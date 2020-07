Mediaset - Szoboszlai sarà l'erede di Allan: ADL fa il prezzo per il brasiliano

Non solo Osimhen, il ds Giuntoli è al lavoro per un altro importante innesto. Nel mirino, infatti, è finito anche Dominik Szoboszlai. A riportarlo è la redazione di Sport Mediaset. Per l'ungherese sarebbe in programma un incontro con i suoi agenti. Szoboszlai, che ha una clausola da 25 milioni di euro, prenderebbe il posto di Allan, destinato a lasciare la Serie A. Per lui si parla di un interessamento da parte dell'Everton di Ancelotti e ADL spera di incassare una cifra attorno ai 30/35 milioni.