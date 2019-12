Mediaset - Tutto fatto per Ancelotti all'Everton, mercoledì sarà a Goodison Park

Manca solo l'ufficialità, ma Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton. Lo scrive il portale Sportmediaset, che spiega come l'esordio ufficiale è previsto per sabato con l'Arsenal, altra squadra in crisi. Per l'ex tecnico del Napoli è pronto un contratto fino al giugno del 2023 e già mercoledì sera dovrebbe essere a Goodison Park per Everton-Leicester.