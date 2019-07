Mediaset - Veretout, futuro entro tre giorni: il Napoli offre due giocatori alla Fiorentina

Napoli e Roma chiamano, il Milan risponde. Nella corsa a tre per Jordan Veretout, oggetto del desiderio di mezza Serie A, tornano a muoversi Maldini e Massara, pronti a chiudere per il centrocampista francese della Fiorentina. Oggi è previsto a Milano un incontro tra la dirigenza rossonera e il ds viola Daniele Pradè, cui verrà formulata la proposta, probabilmente definitiva, del Milan, che mette sul piatto della trattativa Patrick Cutrone e Lucas Biglia. Per le cifre mancano ancora conferme, ma la sensazione è che si tratti di uno scambio alla pari per una valutazione complessiva tra i 25 e i 31 milioni.

Secondo Sportmediaset, il Napoli ha proposto alla Fiorentina i cartellini di Ounas e Rog, con il secondo particolarmente gradito a Montella. Ovviamente molto dipende anche dai giocatori e dalla loro volontà di accettare le condizioni dei rispettivi club. L'affare sembra in ogni caso in dirittura d'arrivo e Veretout dovrebbe cambiare maglia entro due o tre giorni massimo.