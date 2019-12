"Meglio Tonali a 40mln!", Lobotka non scalda i tifosi: le reazioni social

Il nome di Stanislav Lobotka, possibile acquisto del Napoli per la cabina di regia, non scalda i tifosi che vorrebbero altro. Molti lo elogiano, altri preferiscono fare altri nomi. Soprattutto Tonali del Brescia. "Meglio tonali a 40" scrive Rinaldo in diversi post sulla nostra pagina social di Facebook. Francesco aggiunge: "Metronomo, regista basso, tempi di gioco, fraseggio, possesso palla, verticalizzazioni. Un solo nome: TONALI. Anche a 40 si deve prendere..." mentre Michele aggiunge: "Per me il presidente dovrebbe fare un sacrificio per Tonali del Brescia, il ragazzo vale e rientra nei parametri della società, cioè; investire per vendere un domani". Attilio è uno dei pochi che elogia lo slovacco del Celta Vigo: "Gran bel calciatore in un centrocampo con Allan e Fabian o zielinsky sarebbe tanta roba, ma per come ragiona la società tonali sarebbe il colpo perfetto". Prudente Luca: "Sembra una barzelletta ma ha le caratteristiche che servono oggi ed è prendibile a gennaio. Inutile fare nomi altisonanti a metà campionato".