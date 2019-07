Mendes su James: "Non decido io, bisogna parlare con Florentino. Cerchiamo la miglior soluzione..."

Parla Jorge Mendes. Dopo la notizia secondo la quale James resterebbe al Real Madrid per decisione dello stesso club spagnolo, a parlare è proprio l'agente del giocatore colombiano: "Bisogna parlarne con Perez, che è qui a fianco. Non decido io queste cose. Atletico, Napoli o permanenza? Lui è un professionista, vedremo cosa accade, non lo so. Cosa preferirei? La miglior soluzione possibile per il club e per il calciatore. Rapporto con Zidane? Sono entrambi grandi professionisti”.