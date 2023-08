Mercato alternativo: il Napoli ha già chiuso 'cinque colpi'

Tutto tace, eppur si muove: si va avanti a frasi ad effetto, con il difensore centrale che resta argomento prioritario, quindi il centrocampista

I riscatti di Raspadori e Simeone, il rientro di Zanoli dal prestito alla Sampdoria, il nuovo prestito di Gollini dall'Atalanta, l'acquisto di Caprile dal Bari e girato subito in prestito all'Empoli: in attesa del mercato, dei nuovi acquisti, dei volti inediti, il mercato del Napoli si ferma a queste cinque operazioni principali. Tutto tace, eppur si muove: si va avanti a frasi ad effetto, con il difensore centrale che resta argomento prioritario, quindi il centrocampista per sostituire Ndombele, infine l'esterno alto a destra qualora partisse Lozano anche se resiste l'ipotesi Raspadori.