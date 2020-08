Mercato difficile: Juve, Napoli e altri top club hanno tanti calciatori da piazzare, la situazione

Sono tanti i calciatori anche di prima fascia che nella prossima estate potrebbero cambiare maglia. Alla Juve gli esuberi vanno da Douglas Costa a Bernardeschi passando per Rugani e Higuain, poi la Roma con Under principe delle valutazioni, anche gli altri top club italiani hanno molti giocatori da piazzare per ripianare i bilanci e pensare al mercato in entrata. Il Milan per esempio deve piazzare Paquetà, che ha un valore di circa 25 milioni ma che potrebbe essere usato anche come pedina di scambio.

DALL'INTER AL NAPOLI - L'Inter ha Vecino e Perisic che hanno lo stesso valore del brasiliano rossonero, e in più devono piazzare anche giocatori come Nainggolan e Joao Mario, valutati rispettivamente 20 e 18 milioni. Il Torino potrebbe perdere Izzo per 16 milioni, mentre il Napoli ha Milik da piazzare per non meno di 40. Tanti soldi che ballano e tanti affari che entro il 5 ottobre dovranno chiudersi. Per una stagione unica nel suo genere, un po' per come è nata e un po' per come si svilupperà con i tanti cambiamenti post Covid, a partire dai 5 cambi a partita. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.