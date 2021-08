Mercato fermo coi 50mln persi della Champions: si aspettano prima 4 cessioni

Cinquanta milioni ti cambiano la vita - ripensando alla Champions sfumata - e pure le prospettive e adesso che a Spalletti sarebbe servito un esterno di fascia sinistra e un centrocampista, almeno loro, c’è da aspettare, come scrive il Corriere dello Sport, che partano Tutino (verso Parma), Gaetano (per tornare a Cremona), Luperto (che ha l’Empoli in attesa), probabilmente anche Ounas, che potrebbe tornare utile ma che ha la forza di procurare un bel po’ di soldi tra Galatasaray, Fenerbahce e forse Venezia o Torino.