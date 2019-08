Mercato inglese vicino alla chiusura: per Hysaj restano la Roma e l'ipotesi Juve

La chiusura del mercato in Premier penalizza il Napoli nella cessione di Elseid Hysaj. L’albanese piace al Tottenham, che deve prima vendere Aurier. A scriverlo è l’edizione odierna di Tuttosport che spiega come, senza il club inglese, in corsa per il terzino albanese resterebbe la Roma e potrebbe tornare la Juve, nonostante l’arrivo di Danilo, qualora fosse ceduto Cuadrado.