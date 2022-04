Meret allo scoperto sul futuro: aspetta il rinnovo oltre alla titolarità

Il Napoli si avvicina alla sfida con l'Empoli per riscattare le ultime delusioni interne, con l'obiettivo di chiudere i giochi Champions

Il Napoli si avvicina alla sfida con l'Empoli per riscattare le ultime delusioni interne, con l'obiettivo di chiudere i giochi Champions e non lasciare nulla di intentato in caso di passi falsi delle milanesi. Uno dei dubbi di formazione riguarda Alex Meret, tornato titolare contro la Roma - e su buonissimi livelli - a causa dello stato influenzale di David Ospina, indubbiamente il titolare di Spalletti, che anche ieri è tornato a svolgere lavoro personalizzato in campo. E proprio il dualismo tra i pali sarà una delle situazioni che la società dovrà sbrogliare a fine stagione.

Meret vuole restare

Il portiere classe '97, questa stagione protagonista in 13 partite tra campionato, EL e Coppa Italia, ha espresso pubblicamente il desiderio di restare a Napoli rinnovando l'attuale contratto in scadenza 2023: "Futuro a Napoli? Io lo spero. La società sa che sto benissimo in questa città - le sue parole alla radio ufficiale del club - quindi il mio obiettivo è questo. Inoltre vorrei provare a giocare qualche partita con l'azzurro Nazionale. Il mio obiettivo è questo e sarà questo anche il prossimo anno".

Ospina in scadenza: ai saluti?

Chi potrebbe andare via è il portiere colombiano, in scadenza di contratto a giugno ed al centro di diversi interessamenti all'estero. Nonostante le gerarchie di Spalletti, la società partenopea sembra intenzionata a tutelare l'investimento fatto con Meret e per arrivare al rinnovo di contratto potrebbe indirizzarsi su un dodicesimo affidabile ma sicuramente meno ingombrante e carismatico dell'ex Arsenal. Da non sottovalutare anche la questione ingaggio del colombiano in un'estate in cui il Napoli dovrà ridurre il monte stipendi.