Meret allo Spezia non è ancora del tutto definito: prima il rinnovo col Napoli

Il passaggio di Alex Meret in prestito allo Spezia, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non è ancora definito in tutti i suoi dettagli.

Il passaggio di Alex Meret in prestito allo Spezia, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non è ancora definito in tutti i suoi dettagli. I giochi non sono fatti, anche se la fumata bianca pare imminente. L'ex Udinese dovrà prima firmare il rinnovo con il Napoli affinché sia consentito un trasferimento a titolo temporaneo.