Meret chiede continuità per il rinnovo: il club prende ancora tempo

Altra serata a cena per il gruppo azzurro. Ieri sera il presidente Aurelio De Laurentiis ha rivisto tutti nell'abituale ristorante di Pozzuoli

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra serata a cena per il gruppo azzurro. Ieri sera il presidente Aurelio De Laurentiis ha rivisto tutti nell'abituale ristorante di Pozzuoli, come ormai avviene in maniera continua sin dal post-Empoli, quando il numero uno del club ha sentito il bisogno di intervenire. Da un lato per chiudere dignitosamente la stagione, dall'altro per capire eventuali criticità proprio nella fase in cui il club programma il futuro. Ed in questo senso ieri c'è stato il tanto chiacchierato incontro tra il ds Giuntoli e l'agente di Alex Meret che però non ha portato ad una decisione definitiva.

Rinnovo ad una condizione

Si tratta ovviamente della titolarità. Il portiere classe '97 è in scadenza nel 2023 e sarebbe ben contento di restare - e di rinnovare l'attuale accordo -, ma a patto di incassare realmente la fiducia di società ed allenatore che tradotto significa continuità da titolare. La preferenza di Spalletti, certificata dalle scelte settimanali, sarebbe invece fortemente orientata verso Ospina, in scadenza a giugno e che ha richieste importanti (oltre che anche altre proposte), ed una decisione dovrà essere presa a breve.