Meret, il Napoli vuole blindarlo: incassata la disponibilità dell'agente al rinnovo

Luciano Spalletti vuole tutti concentrati, lavora per tenere la squadra lontana dalle voci di mercato, scrive il Corriere del Mezzogiorno facendo anche il nome di Alex Meret visto che il suo procuratore, Pastorello, ha avviato il dialogo con il Napoli per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Gli orientamenti sono positivi - si legge - la disponibilità c’è e di questi tempi è un ottimo punto di partenza.