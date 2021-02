Meret, in estate si valuterà il futuro: è nel mirino di una big

Da ormai tre anni a Napoli, Alex Meret, per una serie di vicissitudini, non è ancora riuscito ad imporsi e a diventare il portiere del presente e del futuro degli azzurri. Il giocatore è finito ben presto al centro di un dualismo e di un'alternanza con Ospina che non sempre ha convinto critica e addetti ai lavori. Quest'anno, con Gattuso in panchina, sono fin qui 12 le presenze fra campionato e coppe. Alla luce di questo turnover che limita Meret della possibilità di giocare con maggiore continuità, in estate sarà tempo valutazioni circa il suo futuro.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il classe ’97 è nel mirino di diverse squadre, sia in Italia che all'estero. In Serie A, soprattutto, c’è l’Inter che continua a monitorare la sua situazione poiché è alla ricerca di un erede di Handanovic. A fine stagione si deciderà il da farsi e i nerazzurri sono molto interessati al ragazzo.