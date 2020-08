Meret-Ospina: uno è (probabilmente) di troppo

Uno pare essere di troppo. Difficile pensare che nella prossima stagione David Ospina ed Alex Meret possano convivere come accaduto in questa stagione. L’agente di Meret, Federico Pastorello, è stato chiaro sul tema: “Ha bisogno di giocare, siamo disposti anche ad andare via in prestito se servirà” lanciando un segnale forte alla società. Il Torino ha proposto uno scambio di prestiti proprio tra Meret e Sirigu, rifiutato dal club azzurro. Le ultime indicazioni raccontano di un club azzurro orientato a dare fiducia a Meret, a quel punto Ospina finirebbe sul mercato (piace alla Roma).