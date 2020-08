Meret, pressing della Roma: proposto scambio con Pau Lopez, 'no' di ADL

La Roma è in cerca di un nuovo portiere e nelle ultime ore ha fatto un tentativo per Alex Meret. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i capitolini hanno proposto uno scambio di prestiti al Napoli: Meret in giallorosso in cambio di Pau Lopez, che nella fase finale della stagione non ha convinto. Risposta negativa da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che evidentemente vuole tenersi stretto il giovane estremo difensore.