Meret può rinnovare per un anno e andare in prestito: due squadre lo cercano

Se dovesse arrivare Kepa, toccherà a Meret decidere in merito al suo futuro. Visto l’imminente trasferimento di Schmeichel al Nizza, il Leicester può diventare un’ipotesi seria, poi c’è il Torino che potrebbe farsi avanti con la formula del prestito con diritto di riscatto. Meret, però, in questo caso dovrebbe allungare di un anno il contratto con il Napoli prima di andar via. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.