Meret sarà titolare con Spalletti: ADL vuole prolungare il contratto, le ultime

Alex Meret, a partire dal prossimo anno, è pronto ad essere il titolare del Napoli. Luciano Spalletti vuole affidargli il ruolo da numero uno tra i pali e farne il perno per il presente e il futuro. A dare le ultime sul giocatore, è l’esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter: “Alex Meret sarà il portiere titolare del Napoli con Luciano Spalletti: De Laurentiis gli vuole prolungare il contratto (scadenza 2023) fino al 2026. A breve partirà la trattativa”.

Alex #Meret will be #Napoli’s starting goalkeeper with Luciano #Spalletti: Aurelio De Laurentiis wants to extend Meret’s contract (expires in 2023) until 2026. Talks will start soon. #transfers