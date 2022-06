Mertens al Villarreal? Dalla Spagna smentiscono: “Nessun interesse”

Il giornalista spagnolo Javier Sidro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista spagnolo Javier Sidro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mertens-Villarreal? Il club è sicuramente alla ricerca di una punta centrale. Si stanno facendo tanti nomi ed è normale che l’attenzione di un club importante come quello spagnolo possa ricadere anche su Mertens. In questo momento non ci sono conferme relativamente all’interesse del Villarreal per Mertens pero’ senza dubbio il club sta monitorando come si evolve la situazione legata al rinnovo del calciatore belga”.