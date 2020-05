Mertens all'Inter? Quando il belga promise: "In Italia nessuno dopo il Napoli, sarebbe strano..."

Dries Mertens all'Inter? Così sembrerebbe, stando a quanto raccontato dalle ultime voci di mercato. Eppure sarebbe davvero strano e lo disse lui stesso. L'intervista che vi proponiamo di seguito risale agli inizi di ottobre, quando l'attaccante era impegnato con la sua nazionale e al portale belga Rtbf fece una promessa importante al Napoli e ai suoi tifosi (Clicca qui per l'intervista completa).

"Voglio solo rimanere a Napoli, ma al momento non posso dire nulla, sono belga, ma sono quasi italiano, sono stato nella vita italiana: sono sempre fuori, il sole, i piccoli caffè, la pasta... Quando sono venuto a Genk con la mia squadra, pioveva ed era il giorno più freddo: i miei compagni di squadra mi prendevano in giro, sono passato per un idiota quando ho detto loro che è stato bello vivere in Belgio! Se me ne vado, mi mancherà tutto e non mi vedo a firmare per un altro club italiano: mi renderebbe strano, a Napoli mi sento a casa".