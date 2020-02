Mertens, almeno l'Europa League ed un futuro da dirigente per sbloccare il rinnovo

Resta in bilico il rinnovo di contratto di Dries Mertens, nonostante l'avvicinamento delle ultime settimane dopo la chiusura del mercato di gennaio. Non c'è ancora l'accordo, ma un ulteriore avvicinamento potrebbe esserci con l'offerta di un ruolo dirigenziale a cui il belga è interessato dopo la fine della sua carriera da calciatore. Altra priorità è ovviamente la competitività della squadra ed in questo per il rinnovo è necessario - scrive quest'oggi Repubblica - almeno centrare la qualificazione all'Europa League.