Mertens-Callejon, deadline per risolvere la questione contratti: serve accordo col Napoli

133 casi spinosi da risolvere entro e non oltre il 30 giugno. Quel giorno il campionato sarà già ripartito da almeno 2-3 giornate e ovviamente le squadre dovranno aver già chiara la gestione dei contratti dei calciatori in scadenza e quella dei prestiti. La FIFA ha già dato il proprio via libera (non vincolante) alla prosecuzione dei vari rapporti fino al termine della stagione e pure la FIGC non può imporre dall’alto questa opzione. Per questo le situazioni dovranno essere gestite in prima persona dai diretti interessati con i club e, soprattutto, dalle due società in caso di rapporti di prestito. Un quadro complesso che verosimilmente troverà una soluzione che in fondo conviene a tutti, dopo il via libera alla ripresa del campionato. Ma che certamente vivrà momenti di discussione viste le tante e diverse situazioni in ballo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Contratto in scadenza: Dries Mertens, José Callejon

In prestito: nessuno