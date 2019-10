Mertens-Callejon, i rinnovo abbassano il valore di mercato: in due valgono meno di 25mln

Non arrivano i rinnovi in casa Napoli, anche per quei calciatori il cui contratto scadrà tra meno di nove mesi: Dries Mertens e José Maria Callejon. Stando a quanto scritto da Il Mattino, il fatto che non vengano firmati i prolungamenti contrattuali abbassa anche il valore di mercato dei due: se il Napoli volesse venderli a gennaio - è una pura ipotesi - non potrebbe chiedere più di 15 milioni per il belga e di 7 per l'ex Real Madrid.